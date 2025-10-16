В Омске уже полгода не могут решить проблему с фурами

Депутаты ищут решение проблемы большегрузного транспорта, но предложенные варианты их не устраивают.

Сегодня, 16 октября, на очередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты обсудили вопрос о принятых мерах по ограничению движения большегрузов по территории города.

Депутат Юрий Арчибасов напомнил, что в горсовете существует специально созданная группа по решению этой проблемы. Депутаты неоднократно собирались по этому вопросу, однако решить его до сих пор не удалось.

– Наша задача – ограничить движение транзитного транспортного средства на территории города Омска. Для этого мы собираемся на протяжении полугода, этот вопрос обсуждаем. Это не просто задача, это задача, которую необходимо выполнить. Мы разгрузим дорожную сеть с 07:00 до 21:00. Мы хотим разгрузить дорожную сеть, уменьшить нагрузку на дороги и сократить пробки, – сказал Арчибасов.

Как сообщила замдиректора департамента транспорта мэрии Марина Расторгуева, в этом году департамент транспорта заключил контракт с СибАДИ на выполнение проектной документации для упорядочения движения грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонны. По словам чиновницы, сейчас подрядная организация ведет соответствующую работу.

Председатель рабочей группы Андрей Бондаренко отметил, что в понедельник, 13 октября, прошло совещание, на котором депутаты посмотрели все предложенные СибАДИ варианты и ни один из вариантов их не устроил.

– Основная задача – ограничить движение тяжеловесов, большегрузов, крупногабаритных машин именно в дневное время, – отметил Бондаренко. – Что это за проект, где все наши три моста, из которых один сейчас отремонтирован, второй на ремонте, третий – тоже непонятно что с ним, все открыты для движения большегрузов? Я сейчас ехал в горсовет, по метромосту едет КамАЗ пустой, вот куда он едет? Зачем он едет по метромосту? Для чего все три моста в этом проекте открыты?

Депутат Арчибасов предложил ограничить движение большегрузов по основным магистралям города: Красному Пути, проспекту Маркса, улице Ленина, улице Машиностроительной с 07:00 до 21:00.

Научный сотрудник научно-исследовательского управления СибАДИ Евгений Парсаев выслушал замечания депутатов и пообещал, что к 27 октября проект будет доработан, эксперты представят еще варианты решения проблемы.

