«Платят и все равно стоят»: омичи массово игнорируют штрафы за нелегальную парковку

Депутаты горсовета ищут решение проблемы незаконной парковки на улице Жукова.

Omskinform.ru Сегодня, 16 октября, состоялось заседание комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. Депутаты обсудили вопрос организации движения по ул. Маршала Жукова в целях улучшения пропускной способности транспортных потоков.

Заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Марина Расторгуева обратила внимание депутатов на значительное сокращение пропускной способности улицы Жукова. По ее словам, причина низкой эффективности дороги кроется в том, что омичи постоянно нелегально паркуются вдоль участка дороги от улицы Съездовской.

– Особенно это ощущается в часы пик. Мы считаем, что это связано с нарушением правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств. На участке от улицы Съездовской до улицы Масленникова установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, а также нанесена дорожная разметка. С целью оптимизации на участке необходимо усиление контрольных мероприятий, для того чтобы транспортные средства не парковались, потому что сейчас они по факту занимают крайнюю правую полосу и остановку общественного транспорта, что блокирует движение в направлении от улицы Красных Зорь, и в том числе на подходе к улице Масленникова, – сказала Расторгуева.

Для устранения возникших трудностей депутаты и приглашенные предложили ряд мер. Депутат VII созыва Андрей Бондаренко настаивал на проведении выездного рейда сотрудниками ГИБДД, предлагал наказать автолюбителей и даже эвакуировать незаконно припаркованные машины.

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску Сергей Лебедев объяснил, что участок улицы Жукова редко привлекает внимание инспекторов из-за отсутствия серьезных ДТП.

Лебедев также напомнил депутатам, что в городе три автомобиля комплекса «Паркнет», которые выявляют правонарушителей, фиксируя их на камеру. Однако выяснилось, что они работают эффективно далеко не везде. Машины с этими устройствами принадлежат региональному центру организации дорожного движения и преимущественно следуют маршрутом до улицы Лермонтова, не охватывая район улицы Жукова. Перевод маршрута на новую трассу потребует длительной подготовки и оформления многочисленных согласований, что займет минимум четыре недели.

Директор казенного учреждения Омской области «Региональный центр организации дорожного движения» Руслан Душенкин отметил, что омичей не пугают даже ежедневные штрафы за парковку в одном и том же месте.

– Примерно 300–350 нарушений он привозит, но если мы с вами посмотрим на улицу Краснофлотскую, вокруг администрации, Больничный переулок, там стоят знаки, там каждый день работает наша машина, но так получается, что люди отчаянные какие-то, постоянно кто-то стоит. Платят каждый день и все равно стоят. Мы не против работать, но когда есть эвакуация – это эффект молниеносный. Человек раз-два машину потерял, день побегал и больше не приедет, – сказал Душечкин.

Члены комитета сошлись во мнении, что ужесточение наказания за нарушение правил парковки через эвакуацию машин могло бы способствовать улучшению ситуации. Однако депутаты посчитали, что такая мера тоже неэффективна, потому что пока эвакуатор увезет одну машину, приедут две другие.

