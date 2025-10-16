На Левобережье Омска построят две транспортные развязки

Проект стоимостью 70 млн рублей будет реализован в 2026 году.

Omskinform.ru Сегодня, 16 октября, на очередном заседании комитета городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры, заместитель директора департамента транспорта Марина Расторгуева представила план строительства транспортных развязок на Левобережье Омска. Расположатся они на оживленных перекрестках улиц Конева и 70 лет Октября, а также на пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской.

Первый объект предполагает организацию дополнительного правого поворота с улицы 3-й Енисейской на улицу Конева в направлении метромоста.

omskinform.ru

– В рамках оптимизации предложено обустройство бесконфликтного нерегулируемого правого канала при движении от улицы Енисейской в направлении метромоста, что позволит разгрузить поток, прибывающий с улицы Енисейской. Это вынудит нас перенести остановку общественного транспорта «Микрорайон Авангард». Скорее всего, ее придется перенести до перекрестка Конева – 3-я Енисейская, – сказала чиновница.

На втором объекте, Конева – 70 лет Октября, возведут четыре правоповоротных съезда. Основной целью изменений, по словам Расторгуевой, является увеличение пропускной способности магистралей.

omskinform.ru

– На указанном пересечении планируется обустройство четырех правых нерегулируемых каналов, канал передвижения от улицы Дмитриева по улице 70 лет Октября в направлении улицы Ватутина. Здесь будет необходимость в переносе остановки «11-й микрорайон» в направлении Енисейской, которая сейчас находится перед пересечением и создает некие заторы, – добавила Расторгуева.

Финансирование проекта подтвердил заместитель главы департамента городского хозяйства Асхат Сабитов. Как он уточнил, в бюджет Омской области на 2026 год заложено 70 миллионов рублей именно на реализацию этих планов. Предполагается, что работы будут полностью завершены в течение следующего года.