Омских водителей предупредили об опасностях на дорогах

Основные риски связаны с образованием снежных заносов и плохой видимостью.

Omskinform.ru

Омская Госавтоинспекция призывает жителей региона к максимальной осторожности на дорогах. Обильный снегопад, метель и сильные порывы ветра осложнили ситуацию на загородных трассах.

По данным ведомства, основные риски сейчас связаны с образованием снежных заносов и плохой видимостью на загородных автодорогах. Инспекторы просят водителей не превышать скорость, избегать рискованных обгонов и быть бдительными.

– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада необходимо снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – отметили в Госавтоинспекции Омской области.

Особое внимание водителей просят стоит уделить пешеходам. Из-за метели у них ограничен обзор, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее снижать скорость при виде их на проезжей части.

Напомним, что в связи с неблагоприятной погодой службы Омской области перевели в режим повышенной готовности.