Омская область переходит в режим повышенной готовности из-за мощной метели

Губернатор призвал омичей быть внимательными на дорогах.

omskinform.ru

Завтра, 6 января, в Омской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с неблагоприятной погодой службы Омской области переводят в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Все службы нашего региона переводим в режим повышенной готовности, – рассказал глава Омской области.

Также Хоценко призвал омичей быть осторожными на дорогах, беречь себя и близких.

Напомним, что, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидаются снегопады, местами сильные, с ухудшением видимости и метелью. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с, на дорогах возможны снежные заносы и накат.