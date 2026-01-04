«Мы здорово реабилитировались»: Ги Буше рассказал, как удалось взять реванш над «Сибирью»

Главный тренер омичей пояснил, что на этот раз учел «огонь» соперника.

Фото: hawk.ru

Омскому «Авангарду» в гостях удалось одолеть новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:2. «Ястребы» учли ошибки прошлой игры 16 декабря, где потерпели поражение от своих принципиальных соперников.

Главный тренер омичей Ги Буше дипломатично отметил на послематчевой пресс-конференции, что за победу обе команды боролись одинаково.

– Мы знали, что команда соперника претерпела изменения, усилилась Тэйлором Бэком. И в пяти матчах из семи «Сибирь» победила. И когда мы в прошлый раз играли на этом льду, то немного легкомысленно отнеслись к противнику. Но сегодня мы здорово реабилитировались и сумели выправить ход игры, – подчеркнул Буше.

По словам наставника, тем не менее в ходе матча его подопечные сами себе создали проблемы, нахватав удалений. Но все закончилось благополучно для «ястребов».

– Если ты даешь энергию и огня сопернику, команде «на ходу», то он непременно этим воспользуется. Однако в заключительные 7–10 минут мы вернулись в свою игру и сумели довести дело до победы, – сказал Буше.

Коуч подчеркнул, что в этот раз «Авангард» во время короткой новогодней передышки тренировался меньше и тренировки были короче.

– Я тренирую 30 лет и понимаю, что нет волшебной формулы во время этих коротких перерывов, – рассуждает Буше.

Главное, по мнению проницательного тренера, выйти на лед и сделать то, что запланировали.