Омский «Авангард» начал год с уверенной победы

«Ястребы» взяли реванш в сибирском дерби, одолев своего принципиального соперника, «Сибирь».

Фото: t.me/omskiyavangard

В сегодняшнем первом матче нового года в регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» уверенно обыграл в гостях своего постоянного соперника, новосибирскую «Сибирь». Итоговый счет матча составил 5:2, и для победы «ястребам» пришлось приложить усилия.

Новосибирцы открыли счет на 5-й минуте матча. Впрочем, «ястребы» провели успешную атаку, и Эндрю Потуральски забросил ответную шайбу (1:1).

Во втором периоде «Авангард» стал действовать активнее, гол забил Константин Окулов, выведя команду вперед. На 8-й минуте нападающий оформил дубль. После чего Семен Чистяков успешно реализовал большинство. Впрочем, после нескольких удалений «ястребов» «Сибирь» сократила разрыв до 4:2.

В третьем отрезке хозяева пытались атаковать, но безуспешно. На последней минуте матча капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил шайбу в пустые ворота хозяев, приведя команду к уверенной победе с итоговым счетом 5:2. Тем самым омичи взяли реванш за поражение в прошлом дерби и прервали победную серию «Сибири». Буквально меньше трех недель, 16 декабря, на своем льду новосибирцы одолели «ястребов» со счетом 4:2. Теперь ситуация изменилась.

Следующий выездной матч предстоит «Авангарду» с «Ак Барсом» в Казани во вторник. Матч состоится во вторник, в 20 часов по омскому времени.