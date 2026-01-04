Омский хоккеист Чинахов забил дебютный гол в составе легендарного «Питтсбурга»

Шайба бывшего нападающего «Авангарда» помогла обыграть «Детройт».

Фото: Getty Images

Во вчерашнем матче с «Детройт Ред Уингз» регулярной лиги НХЛ 24-летний бывший нападающий «Авангарда» Егор Чинахов забросил дебютную шайбу в составе «Питтсбурга». Последний клуб выиграл в гостевом матче в Детройте со счетом 4:1.

Всего в активе Чинахова в этой встрече гол, три броска в створ, один силовой прием при нейтральной полезности.

Воспитанника омского хоккея недавно обменяли из «Коламбус Блю Джекетс». За Егора Чинахова «пингвины» отдали права на форварда Дэнтона Хайнена, выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Для ускорения обмена хоккеист даже расстался со своим агентом Шуми Бабаевым.

В молодежке «Авангарда», «Омских ястребах», Егор Чинахов играл в 2018–2020 гг. За взрослых «ястребов» его воспитанник выступал в сезоне 2020/2021 годов и дошел до финала Кубка Гагарина.