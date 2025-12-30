Омский хоккеист Чинахов перешел в легендарный «Питтсбург»

За него «пингвины» отдали игрока и целых два выбора драфта.

Фото: Getty Images

Воспитанник омского хоккея Егор Чинахов перешел в клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в результате обмена с «Коламбус Блю Джекетс». За 24-летнего россиянина «пингвины» отдали права на форварда Дэнтона Хайнена, выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.

Чинахов выступал за «Коламбус» на протяжении пяти сезонов, в которых он провел 204 матча, забросил 37 шайб и отдал 40 результативных передач. В нынешнем чемпионате НХЛ он провел 29 игр, набрав всего 6 (3+3) очков. «Коламбус» уже давно хотел обменять россиянина, но ждал выгодного предложения от других клубов. Чтобы ускорить обмен, Егор Чинахов даже сменил агента.

Его новая команда, «Питтсбург Пингвинз», является одной из самых популярных у болельщиков. За «пингвинов», в частности, играют легенды НХЛ Сидни Кросби и Евгений Малкин. Эксперты считают, что Чинахов способен пробиться в первые два звена команды.

За омский «Авангард» его воспитанник выступал в сезоне-2020/2021 годов и дошел до финала Кубка Гагарина.