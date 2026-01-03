Мэр Омска навестил первого родившегося омича 2026 года

Сергей Шелест поздравил маму и ребенка в роддоме.

тг Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест навестил первого родившегося в 2026 году омича.

– По доброй многолетней традиции поздравил малыша, который первым появился в новом году на свет в Омске, и его маму. Константин родился в Городском клиническом перинатальном центре первого января, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Константин родился весом в 3,720 кг и ростом 54 см. Его родители работают на радиозаводе им. Попова. В семье есть старший ребенок, ему уже 16 лет.

Сергей Шелест пожелал маленькому омичу «доброй и светлой дороги на долгом пути познания, развития и совершенствования».

– Верю, он обязательно станет достойным гражданином нашей страны и опорой семьи. А счастливым родителям желаю терпения, благополучия, здоровья и всего самого доброго, – отметил Шелест.

Всего в новогоднюю ночь в Омской области родилось трое детей. «Омск-информ» писал об этом 1 января.