В Омске открыли каток на площади Бухгольца

С полудня и до десяти вечера можно покататься в центре города.

Вокруг шара «Держава» теперь можно прокатиться на коньках. Долгожданный каток открыли сегодня на площади Бухгольца.

Работает он ежедневно с 12.00 до 22.00 На территории, как и в прошлом году, есть прокат, а также киоск с напитками

Выход на лед со своими коньками – 300 рублей.

Выход на лед с «прокатными» коньками – 400 рублей.

Ранее сообщалось, что каток у СКК им. Блинова стал одним из самых дорогих. Час катания для одного взрослого с прокатом коньков обойдется в 450–650 рублей.