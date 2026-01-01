Омск-Информ
·Общество

Омичам рассказали, как будет работать общественный транспорт 1 января 2026 года

Передвигаться по городу на автобусах, троллейбусах и трамваях будет крайне проблематично.

По праздничному графику будет работать общественный транспорт до 12 января, во время новогодних каникул омичам следует планировать свои поездки заранее.

– Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в режиме выходного дня. Утренние рейсы 1 января выйдут на линию позже обычного – с учетом сниженного пассажиропотока, – предупреждают в мэрии.

Добавим, что с 1 января 2026 года в Омске на 5 % изменена стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Корректировка затронула автобусы, трамваи и троллейбусы.

