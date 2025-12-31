В Омске под Новый год ввели режим «черного неба»

Метеорологи предупреждают о накоплении вредных веществ в атмосфере с 31 декабря по 1 января.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС подготовили неутешительный прогноз на праздничную ночь. С 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года в Омске и области вводится режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Согласно данным метеорологов, в этот период ожидаются условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

Отметим, что в декабре режим НМУ объявляли только один раз, 9 декабря.

Через несколько дней, 12 декабря, было выявлено превышение ПДК оксида углерода почти в три раза.