Вслед за морозами по Омску ударят еще и выбросы

Объявлен режим первой степени опасности.

На территории Омска и Омской области ожидаются природные условия, неблагоприятные для рассеивания в атмосфере вредных веществ, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

– На территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – сообщили в Гидрометцентре.

В связи с этим введен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Режим НМУ будет действовать с 20:00 9 декабря до 08:00 10 декабря.

