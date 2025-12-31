Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Стало известно, зачем в Омске на год перекроют улицу

Участок дороги собрались ремонтировать.

В мэрии Омска официально подтвердили перекрытие участка улицы 2-я Совхозная в Центральном округе. Ограничения вступают в силу с 9:00 12 января и продлятся до самого конца года – 23:59 31 декабря.

Причиной такого долгого перекрытия названа необходимость проведения ремонтных работ.

– Ограничение вводится на участке от ул. 24-я Северная до межквартального проезда за административным зданием по адресу: ул. 24-я Северная, 117а, – уточнили в мэрии.

Городская администрация призывает автомобилистов строго соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков.

·Авто

Стало известно, зачем в Омске на год перекроют улицу

Участок дороги собрались ремонтировать.

В мэрии Омска официально подтвердили перекрытие участка улицы 2-я Совхозная в Центральном округе. Ограничения вступают в силу с 9:00 12 января и продлятся до самого конца года – 23:59 31 декабря.

Причиной такого долгого перекрытия названа необходимость проведения ремонтных работ.

– Ограничение вводится на участке от ул. 24-я Северная до межквартального проезда за административным зданием по адресу: ул. 24-я Северная, 117а, – уточнили в мэрии.

Городская администрация призывает автомобилистов строго соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков.