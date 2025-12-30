Омск-Информ
Участок улицы в Омске перекроют на год

Дорога находится в Центральном округе.

В Центральном округе Омска почти на год закроют участок улицы. Как сказано в распоряжении администрации города, дорогу перекроют на 2-й Совхозной.

– По улице 2-я Совхозная на участке дороги от улицы 24-я Северная до межквартального проезда, расположенного за административным зданием по адресу: город Омск, улица 24-я Северная, дом 117а, – сказано в документе.

Ограничения будут действовать с 9 часов 12 января до 12 часов 31 декабря. То есть участок будет закрыт целый год. Причина перекрытия в документе не указана.

