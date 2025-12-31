Почти на сутки: омичи встретят Новый год в аэропорту из-за задержки рейса

Вылет самолета в Москву отложили еще на три часа.

omskinform.ru

Омичам, которые хотели отметить Новый год в столице, придется отменить свои планы. Рейс авиакомпании Nordwind N4–2128 Омск – Москва продолжают откладывать.

Напомним, что самолет должен был вылететь из Омска сегодня в 4:00. Утром, согласно данным онлайн-табло местного аэропорта, борт задержали до 22:35. Сейчас время отправления намечено на 01:35 1 января.

В авиакомпании задержки объяснили неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах Калининград, Сочи и Пулково, временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Краснодар и вынужденной посадкой самолета рейса Сочи – Москва в аэропорту Минеральные Воды по причине технической неисправности самолета.

Всего в список задержанных рейсов Nordwind попали более 60 рейсов с вылетами 30, 31 декабря и 1 января. Пассажирам пообещали предоставить услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Отметим, что все остальные задержанные самолеты из Омска благополучно вылетели по своим направлениям.

Обновлено 17:50: Рейс авиакомпании Nordwind N4–2128 Омск – Москва задержан до 01.01.2026 02:50.