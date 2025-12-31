Летящим в Москву омичам придется праздновать Новый год в небе

Утренний самолет в столицу задержали на 18 часов.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 31 декабря, в Омском аэропорту массово задержали авиарейсы почти во все направления. Согласно данным онлайн-табло, 12 самолетов не смогли подняться в воздух вовремя.

Так, рейс на Пхукет, запланированный на 1:30 отправился в путь только в 6:32. Большинство самолетов в Москву и Санкт-Петербург в среднем задерживаются на 1–2 часа.

Больше всего времени в аэропорту проведут пассажиры, направляющиеся в столицу самолетом копании «Северный ветер». Лайнер должен был отправиться в 4:00, но вылет перенесли на 22:35.

Единственный рейс в Казань задержали на полтора часа. Самолет вылетел в 9:20 вместо запланированных 7:45.

Отметим, что единственным бортом, покинувшим Омск вовремя, стал самолет в Астану. Он благополучно вылетел в 8:50.