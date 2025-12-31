Омская полиция получила трех новых руководителей

Все начальники имеют за плечами более 20 лет опыта.

Фото: vk.com/55mvd

Начальник УМВД России по Омской области генерал-майор Вадим Болотов представил личному составу трех новых руководителей территориальных органов. Все назначенные начальники являются опытными кадрами.

Главным назначением стал пост начальника УМВД России по городу Омску – его занял полковник полиции Михаил Рагулин. Он служит в органах с 2001 года и до этого момента занимал должность заместителя начальника УМВД – начальника полиции УМВД России по городу Омску.

Отдел полиции № 8 возглавил подполковник Игорь Булавинцев. Его карьера в МВД началась в 2000 году, а последним местом службы была должность заместителя начальника этого же отдела.

Отдел полиции № 6 перешел под руководство подполковника Юрия Федюнина. В органах он с 2001 года, ранее работал заместителем начальника отдела полиции № 10.