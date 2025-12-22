Омск-Информ
·Политика

Стал известен новый глава полиции Омска

Он работает в правоохранительных органах уже почти 20 лет.

После перевода Александра Кубатина на должность начальника УМВД Хабаровского края, руководство омской полиции временно перешло к полковнику полиции Михаилу Рагулину, сообщают «Коммерческие вести».

С 10 декабря Рагулин занимает пост в качестве исполняющего обязанности. Окончательное решение о назначении на должность руководителя омской полиции пока не принято.

Отметим, что в 2007 году Рагулин окончил Омскую академию МВД России по специальности «правоохранительная деятельность». С 2013 года проходил службу в отделе полиции № 5 сначала в должности заместителя начальника, а впоследствии и начальника отдела. В 2018 году возглавил отдел полиции № 11, а в 2023-м он был назначен на пост заместителя начальника УМВД России – начальника полиции УМВД России по городу Омску.

