В Омске двухэтажку в центре города признали аварийной

Жильцов планируется расселить до 2032 года.

Фото: 2ГИС

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о признании аварийным жилого дома № 246 на улице 20 лет РККА. Здание, построенное еще в 1954 году, официально признано непригодным и подлежит сносу.

Согласно документу, процесс расселения жильцов должен завершиться до 31 декабря 2032 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-мэра и главу департамента имущественных отношений Евгения Романина.

Напомним, что на прошлой неделе Шелест подписал постановление об изъятии для нужд Омска участка по адресу: 20 лет РККА, 21. Почти два года назад в двухэтажной хрущевке произошел пожар. Тогда пострадали 10 квартир.