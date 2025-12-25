У омичей из горевшей двухэтажной хрущевки изымут квартиры

Дом признан аварийным и будет снесен.

omskinform.ru

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для нужд Омска участка на улице 20 лет РККА. Речь идет о доме 21 на этой территории.

Вместе с землей планируется изъять 35 жилых помещений. Дом признан аварийным и будет снесен. Почти два года назад в двухэтажной хрущевке 1960 года постройки на 4 подъезда произошел пожар. Тогда пострадали 10 квартир.

А в марте 2024 года дом признали аварийным. В начале октября нынешнего года суд постановил расселить двухэтажку.