Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Главный синоптик РФ спрогнозировал в Омске предновогоднюю оттепель

К Новому году потеплеет на 15 градусов, сообщает Роман Вильфанд.

Омскую область ждет резкая смена погоды в последние дни уходящего года. Вместо суровых сибирских морозов в регион заглянет оттепель. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

– На юге Западной Сибири, в самых густонаселенных районах – Омской, Томской, Новосибирской областях, за оставшиеся до Нового года дни температура повысится примерно на 15 градусов, там будет оттепель, – передают слова Вильфанда «Известия».

Напомним, что сегодня в регионе ожидаются осадки в виде снега и метель. Днем температура воздуха установится в районе –5…–10 °C. 

·Общество

Главный синоптик РФ спрогнозировал в Омске предновогоднюю оттепель

К Новому году потеплеет на 15 градусов, сообщает Роман Вильфанд.

Омскую область ждет резкая смена погоды в последние дни уходящего года. Вместо суровых сибирских морозов в регион заглянет оттепель. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

– На юге Западной Сибири, в самых густонаселенных районах – Омской, Томской, Новосибирской областях, за оставшиеся до Нового года дни температура повысится примерно на 15 градусов, там будет оттепель, – передают слова Вильфанда «Известия».

Напомним, что сегодня в регионе ожидаются осадки в виде снега и метель. Днем температура воздуха установится в районе –5…–10 °C. 