Перед Новым годом Омск окутает метель

Ожидается похолодание до –20 °C, но на севере.

Omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 декабря, в Омске и регионе будет переменная облачность. Ожидаются осадки в виде снега и метель.

Днем температура воздуха установится в районе –5…–10 °C. Местами ожидается снег. Также синоптики предсказали гололедицу, снежный накат на дорогах и метель. Ветер южный, юго-восточный, 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на вторник, 30 декабря, температура воздуха установится в районе –7…–12 °C, на севере региона прогнозируют похолодание до –15...–20 °C. Возможны осадки преимущественно в виде снега. Ветер не поменяет направление и ослабнет до 6-11 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет падать.