·Экономика/Бизнес

Бюджетные магазины бытовой химии закрываются по всему Омску

Неработающих точек становится все больше.

Накануне Нового года омичи столкнулись с неработающими магазинами Marafett. Ранее сообщалось, что закрылись две точки в Советском округе.

Эта же участь, по данным «Омск-информа», постигла магазины в Лукьяновке и на улице Волховстроя в районе Сибзавода.

Владелец федеральной сети из 220 магазинов, 134 из которых расположены в Омске, Андрей Коровин уже подтверждал закрытие части точек и ребрендинге магазинов.

