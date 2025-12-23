Владелец объяснил закрытие сети экономмагазинов косметики

Торговую сеть ждут оптимизация и ребрендинг.

В Омске начали закрываться магазины товаров для дома и косметики известной федеральной сети Marafett. Уже прекратила работу точка на улице Бархатовой, 4, а магазин на улице Заозерной, 26, перестанет существовать в ближайшее время.

Соучредитель сетей магазинов парфюмерии и косметики «Парфюм-Лидер» и Marafett Андрей Коровин объяснил «Омск-информу», что закроется только часть точек. Остальные ждет ребрендинг.

– Часть точек мы действительно закрываем, часть переделываем в более современный формат, – сказал Коровин редакции.

Сеть Marafett работает в Омске с 2016 года. Это основной город присутствия сети, состоящей из 200 магазинов по России. В Омске сосредоточены 134 точки.