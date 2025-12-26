В Омске выставили на продажу скандальную лыжную базу

На спортивный объект уже дважды претендовали коммерсанты. Теперь его продают.

Фото: avito.ru/omsk

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже лыжной базы на улице Березовой. За объект площадью 53 кв. м собственник просит 5,8 млн рублей.

Как выяснил «Омск-информ», продается помещение, находящееся в частной собственности, с отдельным входом. Раньше там располагался тренажерный зал, помещение можно использовать для организации проката, зоны отдыха или общепита. Помещение расположено на муниципальном земельном участке площадью 1070 кв. м, находящемся в аренде на 49 лет.

Фото: avito.ru/omsk

Вторая половина здания лыжной базы принадлежит городской администрации и находится в оперативном управлении у Центра лыжного спорта. На этой площади располагаются прокат лыж, тренерская, буфет со столами, туалет, помещение кассы и гардероб. База пользуется большой популярностью у омичей в зимний период, особенно в выходные и праздники.

На прошлой неделе в интернете появилась петиция, направленная на защиту территории базы от застройки высотными домами. Ранее на земельный участок под базой претендовала компания «Черномор», с которой мэрия Омска судилась несколько лет. Локация находится практически в центре города и обладает большой коммерческой привлекательностью.