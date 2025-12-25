Строители Красногорского гидроузла под Омском так и не увидели своих зарплат

Им не платят уже 3 месяца.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 25 декабря, рабочие на стройплощадке Красногорского гидроузла снова пожаловались на задержку зарплат. Проблемой строители поделились в соцсетях.

Как рассказали пострадавшие, зарплату должны были выплатить сегодня, однако своих денег строители так и не увидели.

– Была озвучена дата, до 25.12 должны якобы рассчитать, но на данный момент никакой информации руководство не дает, впереди Новый год, люди сидят третий месяц без копейки, – рассказали рабочие.

Отметим, что без денег сидят 150 работников. По этой причине стройка на гидроузле приостановилась с 26 ноября. Ранее омский следком начал проверку по этому инциденту.

Напомним, что Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой» за 5,3 млрд рублей. Пока гидроузел готов лишь наполовину.