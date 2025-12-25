В Омске никто не захотел покупать бывший Дом культуры

На торги не было подано ни одной заявки.

Фото: земля.дом.рф

В Омске не состоится аукцион по продаже здания бывшего Дома культуры им. Гуртьева. Торги, которые должны были пройти 26 декабря на федеральной платформе ДОМ.РФ, не вызвали интереса у потенциальных покупателей. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки.

Напомним, что объект выставили на торги в середине ноября. Лот включал в себя здание площадью 2,1 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 0,72 га. Стартовая цена недвижимости составляла 35,33 млн рублей.

Также отмечалось, что физическое состояние объекта граничит между «удовлетворительным и неудовлетворительным», а помещения требуют капитального ремонта перед использованием.