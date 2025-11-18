В Омске за 35 миллионов продают бывший Дом культуры

Помещения объекта требуют капитального ремонта.

В Омске выставили на продажу здание бывшего Дома культуры им. Гуртьева вместе с участком. Соответствующая информация опубликована на федеральной площадке.

Комплекс площадью 2,1 тыс. кв. м расположен по адресу: ул. Гуртьева, д. 1б, в Ленинском округе. Площадь участка составляет 0,72 га.

Окружение объекта включает жилую застройку, промышленные и складские помещения, а также объекты социальной инфраструктуры. До ближайшей остановки общественного транспорта около 50 метров.

В опубликованной документации сказано, что физическое состояние объекта граничит между «удовлетворительным и неудовлетворительным», а помещения требуют капитального ремонта перед использованием.

– Физическое состояние – пограничное между удовлетворительным и неудовлетворительным, в помещениях требуется капитальный ремонт (присутствуют следы осыпания штукатурки, окраска стен имеет трещины и вздутия, дефекты деревянного напольного покрытия, следы плесневых отложений на стенах и потолке, повреждения кровли, – сказано в документации.

О необходимости сохранения культурной функции объекта после покупки не сообщается. Отметим, что в последние годы здание пустовало.

В середине 2000-х здание ДК отремонтировали и временно приспособили для нужд обучающихся факультета культуры и искусств ОмГУ, однако к середине 2010-х активное использование площадей прекратилось.

Стартовая цена лота установлена в размере 35,33 млн рублей. Торги назначены на 26 декабря 2025 года, прием заявок продлится до 22 декабря.