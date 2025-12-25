В Омской области из скандального интерната незаконно уволили сотрудницу

Прокуратура восстановила ее в должности через суд.

Фото создано при помощи ИИ

Прокуратура Большереченского района защитила трудовые права делопроизводителя Такмыкского дома-интерната. Женщина обратилась в ведомство после того, как в июле 2025 года ее уволили, сославшись на неоднократные привлечения к дисциплинарной ответственности, которые в ходе проверки оказались необоснованными.

Изначально прокуратура внесла представление руководству интерната с требованием устранить нарушения, однако администрация учреждения проигнорировала документ. В результате ведомство обратилось в суд.

Суд встал на сторону работницы. Ее восстановили в прежней должности, а работодателя обязали выплатить более 155 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда и зарплату за время вынужденного прогула. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что экс-директор Такмыкского дома-интерната Николай Носковец обвиняется по двух уголовным статьям. В прошлом году на него завели дела за получение взятки и превышение должностных полномочий. Сейчас учреждением руководит Евгений Жигунов.