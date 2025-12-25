Омский депутат объяснил, почему реально сокращают платные места в вузах

Олег Смолин убежден, что власти могут не приобрести множество рабочих, а потерять перспективные для развития страны кадры.

Фото создано при помощи ИИ

Сокращение платных мест в вузах вместо повышения качества образования может привести к обратному эффекту. И в целом снизить интеллектуальный потенциал страны. Такое убеждение высказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

По мнению парламентария, законопроект используют для реализации прогноза Министерства труда России, по которому в будущем российская экономика будет нуждаться в 70% специалистов со средним профессиональным и только 30% специалистов с высшим образованием. Таким образом власти хотят перенаправить потоки в среднее специальное образование.

- Через сокращение платных мест в вузах хотят перенаправить потоки выпускников в СПО, чтобы привести в рабочие профессии значительно больше специалистов и таким образом снизить стоимость труда для работодателей, - отметил Смолин.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ считает, что это может в будущем нанести ущерб экономике страны, из которой уедут специалисты для получения высшего образования за рубежом.

- Те, кто ориентирован на высшее образование, в массе своей в рабочие не пойдут. Зато какая-то часть тех, кто способен платить за образование и при этом не получит такой возможности, может уехать в вузы дружественных стран, - сказал Смолин.

Политик добавил, что решать проблему кадров нужно прежде всего не путем ограничения платного приема или отработок с огромными штрафами, а с помощью повышения статуса кадров, которые нужны стране.

Ранее депутат называл конкретные цифры сокращения платного приема в омских вузах.