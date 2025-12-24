Омск-Информ
·Политика

Эффектная блондинка из омского минимущества получила статусное назначение

Татьяне Степановой установили редкий испытательный срок – всего месяц.

В Министерстве имущественных отношений Омской области состоялось статусное назначение. Новым заместителем главы этого ведомства стала Татьяна Степанова, ранее возглавлявшая департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения.

При этом согласно распоряжению губернатора Степановой назначен редкий испытательный срок – всего один месяц вместо стандартных трех.

– Назначить Степанову Татьяну Андреевну заместителем министра имущественных отношений Омской области 23 декабря 2025 года сроком на один год, установив испытание на срок один месяц, – указано в документе.

Ранее стало известно о переназначении заместителя министра имущественных отношений Лилии Гулиевой.

