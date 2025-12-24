В Омской области работники котельной отсудили 2 миллиона рублей долгов по зарплате

Проверка выявила массовые нарушения трудовых прав 40 работников предприятия.

Фото: Freepik.com

Муромцевский районный суд встал на защиту 40 сотрудников МУП «Теплосеть-1», которым несколько месяцев не выплачивали зарплату. Иски в интересах работников были поданы прокурором района после плановой проверки.

Как установил суд, коммунальщики не получали зарплату в полном объеме с июля по октябрь 2025 года. Представитель предприятия на заседания не явился, однако в письменных объяснениях сослался на то, что долги накопились из-за процесса реорганизации МУПа.

Суд признал эти доводы несостоятельными и постановил взыскать с предприятия более 2 млн рублей. Помимо основного долга, работодателя обязали выплатить каждому сотруднику компенсацию морального вреда. Решение подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что в октябре ситуацией интересовались в следственном комитете. Ведомство организовывало процессуальную проверку.