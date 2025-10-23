В Омской области работники котельной больше двух месяцев сидят без зарплаты

Следственный комитет начал проверку информации.

omskinform.ru

Следственный комитет проводит проверку по сообщению о нарушении трудовых прав работников одного из предприятий Муромцевского района Омской области. Основанием послужила информация из соцсетей о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.

Как уточнила «Омск-информу» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, речь идет о муниципальном унитарном предприятие «Теплосеть-1». Компания специализируется на производстве пара и горячей воды котельными для коммунальных нужд.

Выяснилось, что работники предприятия более двух месяцев не получали зарплату, что ставит под угрозу их права, закрепленные Конституцией РФ, уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки силовики выяснят все обстоятельства и причины ситуации, а также примут меры к восстановлению прав трудящихся. По результатам проверки будет принято решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что в другом районе Омской области повариха бесплатно мыла полы во всей школе.