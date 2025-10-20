Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области повариха бесплатно мыла полы во всей школе

Директор обещала заплатить за уборку, но обещание не сдержала.

Прокуратура внесла представление директору МБОУ «Красовская СШ» в Оконешниковском районе Омской области. Руководителя учебного заведения также оштрафовали на 20 тыс. рублей за уклонение от оформления трудового договора и невыплату зарплаты.

В прокуратуру пожаловалась 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что работает в школе поваром, но в январе и феврале по совместительству была еще и уборщицей. Однако наводила порядок женщина не официально, а по устной договоренности с директором. В итоге директор воспользовалась отсутствием письменного договора и не заплатила за уборку.

Обещанные 14 тыс. рублей сотрудница школы получила только после вмешательства прокуратуры.

По данным открытых интернет-источников, должность директора Красовской средней школы занимает Анна Умарова.

·Общество

В Омской области повариха бесплатно мыла полы во всей школе

Директор обещала заплатить за уборку, но обещание не сдержала.
@GigaChat

Прокуратура внесла представление директору МБОУ «Красовская СШ» в Оконешниковском районе Омской области. Руководителя учебного заведения также оштрафовали на 20 тыс. рублей за уклонение от оформления трудового договора и невыплату зарплаты.

В прокуратуру пожаловалась 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что работает в школе поваром, но в январе и феврале по совместительству была еще и уборщицей. Однако наводила порядок женщина не официально, а по устной договоренности с директором. В итоге директор воспользовалась отсутствием письменного договора и не заплатила за уборку.

Обещанные 14 тыс. рублей сотрудница школы получила только после вмешательства прокуратуры.

По данным открытых интернет-источников, должность директора Красовской средней школы занимает Анна Умарова.