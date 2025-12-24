В Центральном округе Омска снесут аварийную двухэтажку

Мэрия изымает земельный участок и жилые помещения для муниципальных нужд.

Фото: 2ГИС

Мэрия Омска инициировала процедуру изъятия жилых помещений и земельного участка под домом по адресу: улица 10 лет Октября, дом 178, корпус 1. Соответствующее постановление было опубликовано вчера, 23 декабря, на сайте администрации.

Судя по всему, здание изымут, чтобы вскоре снести. На его месте допускается застройка малоэтажными домами.

– Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 55:36:120104:1717 площадью 1159 кв. м, расположенный по адресу: город Омск, улица 10 лет Октября, дом 178, корпус 1, с видом разрешенного использования: для размещения домов малоэтажной жилой застройки, – говорится в документе.

Речь идет о двухэтажной кирпичной постройке 1952 года. Дом был признан аварийным еще в октябре 2017 года. Несмотря на то, что изначально расселить жильцов планировалось до конца 2021 года, процесс затянулся. На данный момент в здании официально зарегистрировано 16 человек.

Отметим, что в январе этого года аналогичное решение было принято в отношении соседнего дома по адресу: улица 10 лет Октября, дом 178, корпус 5.