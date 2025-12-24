Омск-Информ
Спорт

«Авангард» снова проверит на прочность «Нефтехимик»

Матч пройдет сегодня на «G-Drive Арене».

Сегодня, 24 декабря, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Нефтехимик». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

Напомним, что прошлая встреча омичей с нижнекамцами завершилась победой «Авангарда». Тогда же вратарь Никита Серебряков оформил свой первый «сухарь» в этом сезоне. Финальный счет составил 3:0.

Сумеют ли «ястребы» еще раз обыграть соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

