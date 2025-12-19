«Авангард» взял реванш и всухую разобрал «Нефтехимик»

Ги Буше отметил командную работу и надежность обороны.

Омский «Авангард» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком», не пропустив ни одной шайбы. Матч завершился со счетом 3:0. Авторами голов стали Артем Блажиевский, Николай Прохоркин и Константин Окулов. После игры главный тренер «ястребов» Ги Буше прокомментировал исход встречи и отметил вклад команды в победу.

– Сегодня у нас два периода была инициатива, забили хорошие голы, поработали над ошибками после прошлого матча. Можно сказать, что как по методичке отыграли третий период. Конечно, расстроили действия в концовке в большинстве, когда допустили несколько выходов к своим воротам, но в целом мы постарались и отыграли здорово сегодня, – цитирует главного тренера «Чемпионат».

Буше добавил, что в команде традиционно сильно играет вратарская линия, однако сухой матч – это результат работы всего коллектива. Он также подчеркнул, что три шайбы были заброшены в равных составах, защитники уверенно контролировали пространство, и у соперника было мало возможностей для взятия ворот.

Отметим, что на встрече с «Нефтехимиком» вратарь омичей Никита Серебряков оформил свой первый «сухарь» в текущем сезоне, который стал для него 20 в карьере.