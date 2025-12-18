Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» перенес предновогодний праздник возле СКК имени Блинова

Причиной стали 30-градусные морозы, которые приближаются к Омской области.

В омском «Авангарде» перенесли праздник, намеченный на площадке перед СКК имени Блинова в воскресенье, 21 декабря. Причиной стали 30-градусные морозы, которые заглянут в регион ровно на сутки.

– Мы заботимся о наших болельщиках и команде (особенно перед домашней серией матчей), поэтому в связи с погодными условиями переносим новогоднее FONBET Шоу, – уточнили в пресс-службе клуба.

Новая дата мероприятия – понедельник, 22 декабря, 18 часов вечера. Программа осталась прежней: встреча с игроками и тренерами «ястребов», старт первенства по дворовому хоккею, новогодняя ярмарка и открытый каток.

