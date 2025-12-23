У омичей похищают деньги с помощью «Антирадара»

Оказалось, что это вредоносная программа.

GigaChat Омичи продолжают попадаться на уловки мошенников и терять свои деньги, квартиры и машины, получая взамен долги. В этом году жители региона уже отдали аферистам более 1 млрд 500 млн рублей.

Число имущественных преступлений достигло 5 тысяч. При этом чаще всего омичи сами отдают все свое мошенникам. Случаи, когда преступники похищают деньги тайно, редки. Как рассказал «Омск-информу» начальник управления по борьбе с киберпреступлениями полиции Омской области Анатолий Гиль, случаев тайного хищения около 100 в год. Обычно преступники используют для этого вредоносные программы.

– Недавно был случай с «Антирадаром». Мошенник примерно прикинул аудиторию, сделал рассылку в Telegram-каналах и на тематических форумах. Люди скачивали приложение, предоставляли ему разрешения. В результате вредоносная программа читала сообщения и скрывала их от пользователя, – рассказал Анатолий Гиль на сегодняшней пресс-конференции.

С помощью вредоносных программ мошенники получают персональные данные омичей, а в худшем случае – доступ к их банковским приложениям.

– Номер телефона у многих логин. А пароль приходит в сообщениях и попадает к мошенникам. Поэтому сервисы сейчас уходят от авторизации по паролям и переходят на биометрию, – отметил Гиль.

Фото: Omskinform.ru

По словам полицейского, иногда даже безопасные приложения могут стать опасными после их обновления. Сначала человек качает обычное приложение с официального магазина, устанавливает, дает ему доступ к камере, звонкам и прочему. Потом приложение обновляется и становится уже вредоносным.

Поэтому, если вы обнаружили непонятную пропажу денег со счета, лучше сразу позвонить в банк, чтобы приостановить операции. При этом важно ничего не удалять с телефона, не обновлять, чтобы не уничтожить улики.

Однако похитить средства таким способом все равно гораздо сложнее, чем заставить человека отдать все своими руками. Как пояснил начальник отдела безопасности омского отделения Банка России Виталий Романов, банки сейчас приостанавливают подозрительные операции, а с января начнут делать это еще активнее.