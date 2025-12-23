Омск-Информ
Общество

Стало известно, на каких маршрутах в Омске появятся новые автобусы

Некоторые новые автобусы уже курсируют по омским улицам.

Со следующего года на некоторых популярных городских маршрутах Омска увеличится количество автобусов среднего класса. Всего на омских дорогах появится 55 новых автобусов: 7 начнут перевозить пассажиров со следующего года, а 5 уже вышли на маршрут.

Согласно данным реестра муниципального транспорта, дополнительные автобусы появятся на четырех маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками. На маршруте № 59, который движется от Биофабрики в Центральном округе до ОНПЗ в Советском, количество автобусов вырастет с 14 до 17.

На маршруте № 20, идущем от ОНПЗ до ул. Гашека в Ленинском округе, автобусов станет 25, то есть на один больше, чем ранее. По маршруту № 73, с Чкаловского поселка до ул. Стрельникова в Советском округе, теперь будет ездить 25 автобусов вместо 24.

На маршруте № 55, следующем от ул. Лобкова до микрорайона Булатово в Ленинском округе, вместо 16 автобусов малого класса будут выпущены 14 автобусов малого и два автобуса среднего класса.

Ранее перевозчики, обслуживающие маршруты № 20, 59 и 73, а также маршрут № 58, приобрели в общей сложности 55 новых автобусов марки ПАЗ. Пять из них уже работают на маршруте № 58. Остальные 50 постепенно выйдут на маршруты по мере поступления.

