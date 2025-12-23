Стало известно, на каких маршрутах в Омске появятся новые автобусы

Некоторые новые автобусы уже курсируют по омским улицам.

Фото: t.me/shelest_sn

Со следующего года на некоторых популярных городских маршрутах Омска увеличится количество автобусов среднего класса. Всего на омских дорогах появится 55 новых автобусов: 7 начнут перевозить пассажиров со следующего года, а 5 уже вышли на маршрут.

Согласно данным реестра муниципального транспорта, дополнительные автобусы появятся на четырех маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками. На маршруте № 59, который движется от Биофабрики в Центральном округе до ОНПЗ в Советском, количество автобусов вырастет с 14 до 17.

На маршруте № 20, идущем от ОНПЗ до ул. Гашека в Ленинском округе, автобусов станет 25, то есть на один больше, чем ранее. По маршруту № 73, с Чкаловского поселка до ул. Стрельникова в Советском округе, теперь будет ездить 25 автобусов вместо 24.

На маршруте № 55, следующем от ул. Лобкова до микрорайона Булатово в Ленинском округе, вместо 16 автобусов малого класса будут выпущены 14 автобусов малого и два автобуса среднего класса.

Ранее перевозчики, обслуживающие маршруты № 20, 59 и 73, а также маршрут № 58, приобрели в общей сложности 55 новых автобусов марки ПАЗ. Пять из них уже работают на маршруте № 58. Остальные 50 постепенно выйдут на маршруты по мере поступления.