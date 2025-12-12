В Омск пришли новые оранжевые автобусы: на какой маршрут их поставили

Пять новых автобусов уже вышли на маршрут.

Фото: t.me/shelest_sn

На улицы Омска вышли пять новых автобусов ПАЗ. Они будут курсировать по маршруту № 58, который обслуживает частный перевозчик Фазыл Залялитдинов, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По данным градоначальника, в этом году перевозчики немуниципальной формы закупили 55 новых автобусов. После прохождения всех необходимых процедур подвижной состав обновят на маршрутах № 20, 73 и 59.

– Помимо 58-го, они появятся на маршрутах № 20, 59 и 73 по мере поступления в Омск и прохождения всех регистрационных процедур.

Новые машины приобретены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что частные перевозчики Омска уже начали повышать проезд, несмотря на то что билеты в муниципальном общественном транспорте подорожают лишь в начале следующего года.