В две омские деревни запустят автобусные рейсы

Они поедут по маршрутам с 1 января.

omskinform.ru

С начала следующего года жители двух населенных пунктов Горьковского района смогут регулярно добираться до Омска на автобусах. Предприятие «Омскоблавтотранс» объявило о запуске маршрутов, связывающих город с деревнями Исаковка и Новооболонь.

Для жителей Исаковки автобус № 1078 будет ходить по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам, совершая один рейс в день. Автобус № 1081 в Новооболонь будет осуществляться ежедневно по два раза в день.

Отметим, что, согласно открытым данным, по состоянию на 2021 год в Исаковке проживало около 200 человек, в то время как в деревне Новооболонь насчитывалось 156 жителей.

Напомним, что автобусы «Омскоблавтотранса» перестали ходить в Исаковку в мае этого года. Рейсы стал обслуживать другой перевозчик.