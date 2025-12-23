Водитель омского автобуса выплатит компенсацию за сбитого насмерть мотоциклиста

Также суд назначил ему наказание в виде принудительных работ и запретил управлять транспортом.

Ангелина Шмакова / Omskinform.ru

Советская районная прокуратура Омска поддержала обвинение в деле 49-летнего местного жителя, признанного виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Следователи установили, что вечером 15 июня этого года обвиняемый, управляя пустым автобусом ПАЗ, двигался по Красноярскому тракту в сторону проспекта Менделеева. При повороте налево он столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 41-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель автобуса признал свою вину частично.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полтора года.

Кроме того, в пользу родственников погибшего суд взыскал компенсацию морального вреда в размере более 1 млн рублей.