В жутком ДТП с автобусом на «трассе смерти» погибла преподаватель омского колледжа

Прощание с ней пройдет завтра.

Фото: vk.com/id163826092

Вчера, 22 декабря 2025 года, на официальной странице Омского музыкально-педагогического колледжа появилось сообщение о смерти преподавателя истории искусств и истории мировой культуры Евгении Сайтгалиной. Трагедия произошла за несколько дней до ее 61-го дня рождения.

Как стало известно из сообщений на странице самой преподавательницы, Евгения Сайтгалина стала одной из жертв страшной аварии на трассе Тюмень – Омск. ДТП с участием шести транспортных средств произошло в субботу, 20 декабря.

Коллеги тепло вспоминают Евгению Викторовну, отмечая ее высокий профессионализм и личные качества.

– Она была интеллигентным, доброжелательным человеком! Осваивала одну из самых сложных дисциплин – историю искусств, историю мировой культуры! Обладала широким кругозором! Открывала студентам глубокие смыслы и красоту искусства! Образ открытого, светлого человека останется в наших сердцах! – говорится в сообщении.

Прощание с Евгенией Сайтгалиной состоится завтра, 24 декабря. Церемония пройдет в Доме траурных обрядов по адресу: 10 лет Октября, 208в, с 14:00 до 15:00.