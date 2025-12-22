В Омске на популярные маршруты № 343 и 470 поставят вместительные автобусы

Ранее от них отказался перевозчик Войтенко. Найти ему замену должны до апреля.

УМВД России по Омской области

На популярные у омичей маршруты № 343 и 470, от которых ранее отказался ИП Войтенко А.М., планируют поставить автобусы среднего класса и частично изменить схемы движения, чтобы транспорт ходил через центр города, сообщили в департаменте транспорта мэрии.

В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс по выбору новых перевозчиков. Согласно планам дептранса, они приступят к работе до конца первого квартала 2026 года.

– Подвижной состав, обслуживающий эти направления, планируется заменить с малого класса на средний – пазики. Более того, для удобства пассажиров рассматривается вопрос частичного изменения схем движения этих двух маршрутов, – сообщили в мэрии.

Согласно федеральному законодательству, предприниматель Войтенко, объявивший об уходе с маршрутов № 343 и 470, должен обеспечить перевозки пассажиров еще в течение 90 дней. За это время ему найдут замену.