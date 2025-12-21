Омский перевозчик отказался от двух маршруток до Левобережья

Анатолий Войтенко отказался от закупки автобусов на эти маршруты.

УМВД России по Омской области

Омский частный перевозчик Анатолий Войтенко подал заявление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по двум маршрутам на Левобережье. Речь идет о рейсе № 343, курсирующем между ДСК-2 и микрорайоном Амурский-2, и рейсе № 470, связывавшем Чкаловский поселок и улицу Ивана Багнюка за поселком Солнечным. Такая информация появилась на сайте мэрии Омска в четверг, 18 декабря.

Известно, что маршрутка № 470 прекратила ходить в 2023 году после транспортной реформы. Предполагалось вернуть ее на центральные улицы города, но возвращение все время откладывалось. Перевозчик даже делал заявление, что закупит на маршруты № 343 и № 470 автобусы большого класса. Однако этого так и не произошло.