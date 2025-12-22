В Минобрнауки намерены сократить 45 тысяч платных мест в вузах

Такое заявление сделал глава ведомства Валерий Фальков.

Фото создано при помощи ИИ

Около 45 тыс. платных мест, порядка 13 %, планируется сократить в российских вузах в 2026–2027 учебном году в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

– Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом если брать в процентном отношении, то это порядка 13 % всех платных мест, – сказал Фальков в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Больше всего, 20 %, сократят в негосударственных вузах. В первую очередь «под нож» попадают такие направления, как экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление и юриспруденция.

Ранее эту инициативу комментировал депутат Госдумы Олег Смолин. Парламентарий считает, что власти это делают для перекачки молодежи в систему среднего профессионального образования.