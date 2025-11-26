Омичи не смогут получить высшее образование даже за деньги

Желающих поступать в вузы планируют перенаправить в колледжи.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин прокомментировал инициативу правительства ограничить количество внебюджетных мест в ряде направлений высшего образования.

Подобные ограничения, по официальной версии властей, необходимы для улучшения качества обучения. Однако Смолин говорит, что нововведения – это попытка направить большее число молодых людей в среднее профессиональное образование. Согласно прогнозу министерства труда, в ближайшие пять лет страна столкнется с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров.

– Я не очень понимаю, как регулирование по многим вопросам может быть связано с этим качеством. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы постараться перекачать часть выпускников школ из системы высшего образования в систему среднего профессионального образования, – рассказал Смолин в своем телеграм-канале.

Федеральное правительство утвердило список из 40 специальностей, по которым сократятся платные места в следующем году. В перечень попали направления, в том числе в области экономики, менеджмента, журналистики и юриспруденции. Количество сокращаемых мест пока неизвестно, расчеты предстоит провести позже.

Политик критически оценил введение ограничительных мер, подчеркивая, что уменьшение числа обучающихся в вузах по ряду специальностей противоречит реальной кадровой потребности страны. В частности, он сомневается в целесообразности сокращения набора на некоторые инженерные специальности.

Например, в список ограничений попали специальности в области машиностроения и нефтегазового дела. Депутат подчеркнул, что Россия испытывает острый недостаток профессионалов в этих областях.